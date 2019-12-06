صناديق الأسهم الأمريكية تتلقى أكبر تدفقات نقدية في شهر

مباشر: تلقت صناديق الأسهم العالمية أكثر من 7 مليارات خلال الأسبوع الماضي، مع تحقيق الأسهم الأمريكية أكبر تدفقات نقدية داخلة في شهر.

وقال "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" إستناداً على بيانات "إي.بي.إف.آر"، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم العالمية جذبت 7.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بقيادة الأسهم الأمريكية التي تلقت 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن صناديق السندات العالمية جذبت 9.2 مليار دولار، حيث سجلت السندات ذات الدرجة الاستثمارية أسبوعها الـ46 من التدفقات الوافدة بنحو 6.9 مليار دولار.

كما شهدت صناديق السندات ذات العائد المرتفع "الخردة" تدفقات داخلة بنحو 1.2 مليار دولار، بأكبر وتيرة في شهر.

في حين تلقت صناديق الأسهم اليابانية تدفقاتها الأولى في 5 أسابيع، حيث بلغت 0.3 مليار دولار.

وجذب صناديق الأسهم والسندات تدفقات داخلة خلال الأسبوع الماضي مع الإشارات المختلطة بشأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.