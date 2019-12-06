"الطيران المدني" السعودية تبرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 4 دول

الرياض – مباشر: وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، مجموعة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي، مع عددٍ من الدول تهدف في مجملها تنظيم الخدمات الجوية، وضمان السلامة الجوية وأمن الطيران.

جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في أعمال المؤتمر الـ 12 لمفاوضات الخدمات الجوية "الإيكان" الذي عُقد خلال المدة 2 - 6 ديسمبر / كانون الأول في المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة العقبة، وفقا للحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخميس.

وأوضحت الهيئة توقيع اتفاقيتين ثنائية تجمع حكومة المملكة العربية السعودية بحكومتي جمهورية إيسلندا و زيمبابوي في مجال خدمات النقل الجوّي.

وأشار الحساب أيضا إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع جمهورية موزمبيق وغويانا في مجال خدمات النقل الجوي؛ تمهيداً لاستكمال كل طرف لإجراءاته النظامية للتوقيع على مشروع الاتفاقية المرفق.

وذكرت الهيئة أن وفدها اجتمع مع وفود ممثلي الدول المشاركة، وقد أثمر ذلك عن العديد من المباحثات للتعاون المشترك في مجال النقل الجوي، والوقوف على مستجدات التشغيل الجوي.

ويهدف المؤتمر الثاني عشر لمفاوضات الخدمات الجوية "الإيكان"، إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً، إذ تجتمع فيه الدول لعقد المفاوضات أو المشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل إلى أوساط النقل الجوي.

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