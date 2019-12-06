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"داو جونز" يربح 230 نقطة بالمستهل بدعم تقرير الوظائف

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"داو جونز" يربح 230 نقطة بالمستهل بدعم تقرير الوظائف "داو جونز" يربح 230 نقطة بالمستهل بدعم تقرير الوظائف

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في مستهل جلسة اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" أكثر من 230 نقطة بعد بيانات الوظائف الشهرية.

وارتفعت أسهم القطاع المالي بنحو 1.3 بالمائة لتقود مكاسب "وول ستريت"، فيما صعد سهم "3 إم" بأكثر من 4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين في "داو جونز".

وفي إشارة إلى قوة أكبر في العالم، أضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين.

في حين تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة وهو أدنى مستوى في 50 عاماً.

وعلى الصعيد التجاري، قالت الصين إنها سوف تتنازل عن التعريفات المفروضة على بعض الواردات من الولايات المتحدة وسط المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم على إتمام الصفقة التجارية الأولية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 232 نقطة إلى 27910.5 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة إلى 3139.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 8637.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.650.

مباشر (اقتصاد)

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