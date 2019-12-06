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بينها مصر والسعودية..لبنان يطلب مساعدة 8 دول لتأمين اعتمادات الاستيراد

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بينها مصر والسعودية..لبنان يطلب مساعدة 8 دول لتأمين اعتمادات الاستيراد بينها مصر والسعودية..لبنان يطلب مساعدة 8 دول لتأمين اعتمادات الاستيراد

مباشر: وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان سعد الحريري، رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء 8 دول، طالباً مساعدة بلاده في تأمين اعتمادات للاستيراد منها، بما يترتب عليه استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن المكتب الإعلامي للحريري اليوم الجمعة: "في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات".

وأضاف البيان: "شملت الرسائل كلاً من الرئيس عبدالفتاح ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

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