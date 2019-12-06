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محدث.. الذهب يُعمق خسائره عالمياً ويفقد 15 دولاراً

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محدث.. الذهب يُعمق خسائره عالمياً ويفقد 15 دولاراً محدث.. الذهب يُعمق خسائره عالمياً ويفقد 15 دولاراً

مباشر: عمقت  الذهب خسائرها لنحو 15 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن تقرير الوظائف الشهري.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

فيما تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى  في 50 عاماً.

وفي التطورات التجارية، أعلنت الصين أنها تعتزم التنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية في خطوة قد تقرب وجهات النظر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتحرك أسواق المعدن النفيس مع التعليقات التجارية في الاتجاهين صعوداً وهبوطاً، مع حقيقة أن عدم اليقين التجاري يؤثر بشكل إيجابي في أسعار الذهب.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 14.80 دولار ليسجل 1468.30 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة أو 13.20 دولار مسجلاً 1463.65 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى  بنحو 0.2 بالمائة عند 97.650.

مباشر (اقتصاد)

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