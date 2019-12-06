رئيس السوق السعودية يُعلق على إدراج أرامكو

الرياض - مباشر: قال رئيس شركة السوق السعودية "تداول"، إن طرح شركة الزيت العربية السعودية -أرامكو السعودية "يعد إنجازاً للوطن لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله وتظافر جهود الجميع".

وغرد خالد الحصان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "نبارك لشركة أرامكو السعودية وللجميع نجاح مرحلة الاكتتاب الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية".

ويشار إلى أنه وفقاً للبيانات المعلنة، أمس، فإن طرح أرامكو تجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2014 لشركة علي بابا الصينية، والذي بلغ حينها 25 مليار دولار.

وأوضحت شركة أرامكو، أمس، أن طرح أرامكو جمع 25.6 مليار دولار، محددة السعر النهائي لسهمها عند 32 ريالاً.

وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.

وأضافت أرامكو، أنه بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي ما يعادل نسبة تغطية 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدد ممارسة خيار الشراء).

وذكر الحصان في تغردية منفصلة، أن "تداول" و"إيداع" تفخران بإتمام هذه المرحلة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الأسواق المالية العالمية.

ونوه إلى الإعلان عن إيداع الأسهم المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية إلى حسابات المساهمين، وعن تاريخ إدراج وبدء تداول شركة أرامكو السعودية وتمديد فترة مزاد الافتتاح لها حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222.

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