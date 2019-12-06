السعودية تبحث التعاون والفرص الواعدة مع إيطاليا

الرياض – مباشر: بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، العلاقات الثنائية، والفرص الواعدة، مع وزير خارجية إيطاليا.

جاء ذلك خلال استقبال عادل الجبير، للوزير لويجي دي مايو، على هامش مؤتمر حوار البحر المتوسط، اليوم الجمعة، حسبما أفاد الحساب الرسمي للخارجية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت الخارجية السعودية ، أن الجانبان استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما للحوار المتوسطي أُنشئ عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وذلك بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.

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