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الجبير: لا يمكن تحمل عدوانية إيران..والحل الوحيد في اليمن "سياسي"

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الرياض – مباشر: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وتابع الوزير عادل الجبير، خلال مشاركته في مؤتمر حوار البحر المتوسط في روما، اليوم الجمعة: "لا بد أن نكون صارمين مع إيران"، بحسب سلسلة تغريدات للحساب الرسمي لوزارة الخارجية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأردف الجبير: "لا بد من القضاء على أدوات إيران التي تهدد بها المنطقة والعالم.. إيران تؤمن بتصدير ثورتها ولا تحترم سيادة الدول".

وتطرق الجبير للأوضاع في اليمن، قائلاً إن "الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدأ الحرب وليس نحن.. كل اليمنيين بما فيهم الحوثيين لهم دور في مستقبل اليمن".

وأشار الجبير إلى إمكانية التوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن، مؤكداً أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا وتدخل إيران بشؤونه مدمر، على حد تعبيره.

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