تباطؤ نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

مباشر: تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوى في 50 عاماً.

وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر اليوم الجمعة، أن متوسط أجر العامل الأمريكي في الولايات المتحدة بالساعة بلغ 28.29 دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة 7 سنتات أو 0.2 بالمائة عن الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العاملين بالساعة سوف يشهد زيادة 0.3 بالمائة في الشهر المقارن.

أما على أساس سنوي، فإن متوسط أجور العاملين الأمريكيين بالساعة نما بنسبة 3.1 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقابل زيادة 3.2 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وفيما يتعلق بمتوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً في الولايات المتحدة فاستقر دون تغيير خلال الشهر الماضي عند 34.4 ساعة.

وبالنسبة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، فعاد مجدداً إلى أدنى مستوى في منذ أواخر عام 1969 مسجلاً 3.5 بالمائة في الشهر الماضي وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة من الشهر السابق له.

وبحسب تقرير الوظائف الشهري، فإن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 266 ألف وظيفة لسوق العمل في نوفمبر/تشرين الثاني مع حقيقة تعديل أرقام الشهرين السابقين بزيادة 41 ألف وظيفة في المجمل.

وبحلول الساعة 1:51 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1083 دولار.