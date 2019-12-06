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محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكي

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محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكي محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع الملحوظ مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات التوظيف في الولايات المتحدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 181 وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة.

فيما تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة إلى 3.1 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وفي التطورات التجارية، أعلنت الصين أنها سوف تتنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد 2020 من أجل توقيع الصفقة التجارية مع الصين قبل أن يؤكد في وقت آخر أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وبحلول الساعة 1:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1082 دولار.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلة 108.87 ين.

بينما صعدت الورقة الخضراء أمام العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3130 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد زيادة بنحو 0.3 بالمائة، لترتفع العملة الأمريكية إلى 0.9903 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.3 بالمائة عند 97.67.

مباشر (اقتصاد)

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