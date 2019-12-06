الاقتصاد الأمريكي يضيف 266 ألف وظيفة لسوق العمل في نوفمبر

مباشر: أضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 266 ألف وظيفة إلى سوق العمل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 181 ألف وظيفة إلى سوق العمل في الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، فإن عدد الوظائف المضافة إلى سوق العمل الأمريكي تم تعديلها بالرفع بنحو 41 ألف وظيفة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، ليشهد الأول زيادة 13 ألف إلى 180 ألف وظيفة في حين زاد الأخير بنحو 28 ألف ليصبح 156 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، فتراجع إلى 3.5 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 3.6 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

أما معدل المشاركة في سوق العمل فسجل في الشهر الماضي 63.2 بالمائة مقابل 63.3 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1080 دولار.