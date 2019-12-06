وكالة: أوبك والحلفاء يتفقون على تعميق خفض إنتاج النفط

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن منظمة أوبك وحلفاؤها اتفقوا على زيادة اتفاق خفض مستويات إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً، لكنهم قرروا كذلك إعادة توزيع الحصص بين الأعضاء.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مندوبون مطلعون على المناقشات، اليوم الجمعة، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ويكون الشهر المرجعي لهذا الخفض هو مستويات إنتاج المجموعة من النفط المسجل في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وقال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان في بداية جلسة الجمعة: "الأمر يشبه ما تنص على الأديان، إذا كنت مؤمناً فعليك أن تؤدي العبادات وبدون ذلك فأنت لست مؤمناً".

وتابع: "يجب على السوق أن يثق بنا، كما ينبغي على المحللين الإيمان بنا، وإذا لم يفعلوا ذلك فلن نتمكن من تقديم ما نرغب في تحقيقه، الأمر بهذه البساطة وفي بعض الأحيان يكون بتلك الصعوبة".

وأوضح التقرير أن السعودية ستواصل ضخ نفس مستوياتها الحالية بموجب الاتفاقية الجديدة.

وقامت السعودية بضخ مستويات أقل بكثير من حصتها البالغة 10.3 مليون برميل يومياً طوال مدة الاتفاقية، حيث بلغ متوسط ​​إنتاج الرياض 9.8 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وذكر المصدر أن المجموعة سوف تعقد اجتماع استئنائي في مارس/آذار المقبل من أجل مناقشة ما سيتم القيام به في الفترة التالية.