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السوق السعودي: إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل

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السوق السعودي: إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل السوق السعودي: إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل

الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية (تداول)، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222.

وحددت شركة السوق السعودية نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند ±10 في المائة.

وأفادت السوق السعودية "تداول"، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

وأضافت: "بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً".

يُذكر أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

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مباشر (اقتصاد)

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