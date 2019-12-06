وفد أمريكي يزور 3 مطارات مركزية في السعودية.. الأحد المقبل

الرياض – مباشر: يزور وفد رفيع المستوى من المطارات الأمريكية، وشركات الخدمات الجوية والأمنية، ثلاثة مطارات مركزية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وذكر مجلس مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي في بيان، اليوم الجمعة، بأن المطارات الثلاث هي: الدمام والرياض وجدة، لتعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات.

وأوضحت المجلس، أن الزيارة تأتي بدعوة من المجلس بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE) ووزارة التجارة الأمريكية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الدمام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المجلس، إلى أن الزيارة تمثل فرصة وأهمية خاصة لتبادل وجهات النظر حول الطيران العالمي والاستفادة من خبرات وتجارب المطارات الأمريكية، متابعة: "الزيارة تهدف إلى تقديم 11 مصنعًا أمريكيًا من مقدمي الخدمات".

وتعد هذه البعثة الـ 49 التي ينظمها مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي لزيارة المملكة منذ إنشائه في عام 1993.

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