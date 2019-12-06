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سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني

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سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني

جى بي سي نيوز  :- نفى سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع ضحايا كويتيين في حادث تصادم مروري كبير في العاصمة عمان.
كما نفى الديحاني في تصريح ما أثير في هذه المواقع من أن بعض المركبات المتسببة بالحادث نتيجة "استهتار" سائقيها تحمل لوحات كويتية أو أن ركابها من الطلبة الكويتيين.
وأكد في هذا الصدد تميز الطلبة الكويتيين أخلاقيا ودراسيا وأنهم محل إشادة دائما من الجهات المعنية بالأردن.
وتتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية مقطعا مصورا () لحادث تصادم بين عدد كبير من المركبات في أحد أنفاق عمان.
ووفق وسائل إعلام محلية أردنية فإن الحادث الذي وقع اول امس بين ست مركبات نتج عنه عشر إصابات للركاب وصفت على أنها بين الخفيفة والمتوسطة وذكر أن سبب الحادث هو "القيادة بطريقة متهورة".

جي بي سي نيوز

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