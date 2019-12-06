السعودية تطلق المرحلة الثانية لبوابة "العمل الحر" بأكثر من 123مهنة

الرياض – مباشر: دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، المرحلة الثانية لبوابة "العمل الحر"، بمميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط من أنماط العمل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "سعياً نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية، دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية اليوم المرحلة الثانية من بوابة العمل الحر والتي تضع ضوابطًا لممارسي هذا النمط الحديث".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه جرى اعتماد أكثر من 123 مهنة، يمكن لممارسيها الحصول على وثيقة تؤهلهم للعمل الحر في هذه المهن.

وأضافت خالد أبا الخيل، أن البوابة الإلكترونية لممارسي العمل الحُر تمكنهم من الحصول على العديد من المميزات، أولها طباعة وثيقة معتمدة، كإثبات لقدرتهم على العمل في أحد المجالات التي جرى اعتمادها للعمل الحر.

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