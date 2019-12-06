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"عون": تشكيل الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار "سيدر"

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مباشر: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في أولويات الجديدة.

وأوضح الرئيس اللبناني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الحكومة السابقة أنجزت تصوراً ضمن خطة النهوض والتحول إلى الإقتصاد المنتج.

وأشار عون إلى أن تأليف الحكومة الجديدة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار "سيدر" وإطلاق المشاريع الانمائية.

يذكر أن الرئيس اللبناني، استقبل اليوم الجمعة، وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية عالمية ومصرف "مورغان ستانلي الأميركي"، واطّلع أعضاءه على الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد وبرنامج النهوض الاقتصادي.

ويعاني لبنان من مشاكل اقتصادية، دفعت بحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، مع البقاء لتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه أعلن رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب الانتهاء من مواد القانون الخاص بموازنة 2020، والدعوة لإجراءات تقشفية واتخاذ عدد من الإجراءات لتي تسهم في تقليص النفقات.

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