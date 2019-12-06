أوبر تكشف وقوع 3 آلاف حالة اعتداء جنسي في 2018

من: سالي إسماعيل

مباشر: أبلغت شركة "أوبر تكنولوجيز" عن وجود ما يزيد عن 3 آلاف حالة اعتداء جنسي تشمل السائقين أو الركاب عبر رحلاتها في الولايات المتحدة خلال عام 2018.

ويأتي تقرير السلامة الصادر في 48 صفحة عن الشركة العاملة في مجال التنقل التشاركي، أمس الخميس، بهدف تحديد سوء السلوك وحالات الوفاة التي تحدث عبر نظامها.

وأوضحت أوبر أنه كان هناك حوالي 1.3 مليار رحلة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وذكر التقرير وجود 50 حالة وفاة تقريباً جراء تصادمات أوبر سنوياً على مدى العامين الماضيين، وهو معدل يعادل نصف المتوسط الوطني لحالات الوفاة في السيارات.

وفي عام 2017، قالت الشركة أنه كان يوجد 2936 حالة اعتداء جنسي من بين مليار رحلة أجريت في الولايات المتحدة.

وتعرض 9 أشخاص للقتل نتيجة اعتداءات بدنية في العام الماضي و10 حالات في عام 2017.

وذكرت الشركة أن الغالبية العظمى من رحلاتها، أو حوالي 99.9 بالمائة، لم يبلغ عن مشاكل تتعلق بالسلامة.

ويعتبر تقرير السلامة الصادر عن أوبر بالأمس هو الأول من نوعه كما أنه من المخطط أن تفصح الشركة عن مثل هذا التقرير بشكل دوري كل عامين.

وكان سهم أوبر أغلق جلسة أمس عند مستوى 28.65 دولار بانخفاض 1.4 بالمائة.

ويجدر الإشارة إلى أن سهم الشركة العاملة في مجال التنقل التشاركي فقد نحو 35 بالمائة من قيمته منذ الطرح العام الأولي في مايو/آيار الماضي وحتى إغلاق جلسة أمس الخميس.

ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أوبر "دارا خوسروشاهي" في تغريدة على حسابه على توتير اليوم الجمعة على تقرير السلامة.

وقال إن القيام بالأمر الصحيح يعني المحاسبة والمواجهة واتخاذ إجراءات لإنهاء الاعتداء الجنسي، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ خطوة هامة من أجل المضي قدماً.

وتابع: "بعض الأشخاص سيقدر ما تم إنجازه فيما يتعلق بالسلامة في حين أن آخرين سيقول إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي بحاجة للإنجاز، وجميعهم محقون".

وأضاف أنه على المدى الطويل ستكون أوبر شركة أفضل بسبب اتخاذ تلك الخطوة اليوم.