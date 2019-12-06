"العمل" اللبنانية تتحرك للنظر في فصل الموظفين تعسفياً

مباشر: أصدر وزير العمل اللبناني، كميل أبوسليمان، قرارًا بتشكيل لجنة طوارئ تضم 6 من كبار الموظفين، لدراسة حالات الصرف التعسفي للموظفين، والبتّ فيها سريعًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، إن ذلك القرار جاء نظراً للأوضاع الإستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وبعد ورود عدد كبير من طلبات التشاور التي تقدّم بها أصحاب عمل إلى الوزارة، بالإضافة إلى عدد أكبر من شكاوى الصرف التعسّفي للعمّال.

وتابع البيان أن القرار جاء إنفاذاً لدور الوزارة في رعاية علاقات العمل وحماية حقوق العمال ضمن الصلاحيات المحدودة المتاحة للوزارة، وفق ما ينص عليه قانون العملن حيث لا صلاحية للوزارة بمنع الصرف الجماعي الا أن التقارير التي تضعها بناء على التحقيقات تعتمد كأساس لدى مجالس العمل التحكيمية.

وذكر البيان، أن الآلية التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن، نصّت على اعتماد لجنة الطوارىء لكل الوسائل القانونية المتاحة لتبيان حقيقة كل طلب.

وأوضح بيان الوزارة أنّ أي عملية صرف دون الرجوع إليها، تعتبر صرفاً تعسّفيّاً مع الطلب من العمّال الذين يتمّ صرفهم دون الحصول على تعويضاتهم القانونيّة مراجعة الوزارة للتحقّق من شروط الصرف.

وفي ختام البيان، طالبت الوزارة أصحاب العمل الأخذ بعين الاعتبار الأرباح التي تمّ جنيها في السنوات السابقة، واستمرارهم لأطول فترة ممكنة دون صرف عمّالهم الذين سيكون وضعهم سيّىء جدّاً، وذلك لعدم توافر فرص عمل في الظروف الراهنة.

ترشيحات