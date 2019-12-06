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زيادة قوية في احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا في نوفمبر

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زيادة قوية في احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا في نوفمبر زيادة قوية في احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا في نوفمبر

مباشر: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنحو 3.4 مليار فرنك سويسري بنهاية الشهر الماضي، مع خسائر تصل لـ1.5 بالمائة في قيمة العملة المحلية.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك الوطني في سويسرا، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بلغ 782.866 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 779.465 مليار فرنك المسجلة في الشهر السابق له.

ويشير ذلك إلى زيادة بنحو 3.401 مليار فرنك سويسري في احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي السويسري في غضون شهر.

ويعني ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إقبال البنك المركزي في سويسرا على شراء المزيد من العملات الأجنبية بهدف خفض قيمة العملة المحلية (الفرنك).

وسجل الفرنك السويسري خسائر بأكثر من 1.4 بالمائة أمام الورقة الخضراء في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة السويسرية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصعد الدولار إلى 0.9884 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

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