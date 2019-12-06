إنفاق الأسر في اليابان يتراجع بأكبر وتيرة منذ بداية 2016

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجع إنفاق الأسر في اليابان بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2016 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة جديدة على آثار زيادة ضريبة المبيعات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات اليابان، اليوم الجمعة، أن مؤشر إنفاق الأسر في ثالث أكبر اقتصاد عالمياً تراجع بنسبة 5.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة 9.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أنه من المتوقع انخفاض إنفاق الأسر بنحو 3.1 بالمائة في الشهر المقارن.

وتعتبر قراءة أكتوبر/تشرين الأول هي أكبر وتيرة هبوط منذ مارس/آذار 2016 عندما تراجع الإنفاق بنحو 5.3 بالمائة، كما أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها إنفاق الأسر في 11 شهر.

وكان شهر سبتمبر/أيلول الماضي سجل أسرع وتيرة ارتفاع للإنفاق في عقد من الزمن وسط تزاحم المستهلكين على شراء السلع قبل دخول زيادة ضريبة المبيعات من 8 إلى 10 بالمائة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب البيانات، فإن إنفاق الأسر على الأثاث تراجع بنحو 16.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول كما هبط الإنفاق على المنازل بنحو 12.7 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن إنفاق الأسر تراجع بنحو 11.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول وهي أسرع وتيرة هبوط منذ أبريل/نيسان 2014 عندما رفعت طوكيو ضريبة المبيعات من 5 بالمائة إلى 8 بالمائة.

كما أن مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول تضررت كذلك من الزيادة في ضريبة المبيعات لتسجل أكبر وتيرة هبوط منذ مارس/آذار 2015.

وكان اقتصاد اليابان نما بأضعف وتيرة في عام خلال الربع الثالث عندما ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضاف لضعلف الطلب العالمي والذي أضر الصادرات.

وبحلول الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.60 ين.