أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة) -
من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا" -
مساء dmc - د.خالد منتصر: من يدعون التدين لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم -
مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك -
عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الاتصالات بشأن الانترنت -
بتوقيت مصر : عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب يتحدث عن المشاريع الناشئة في مصر -
الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
تعليق عمرو أديب عن أنباء ظهور مرض انفلونزا الخنازير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إنفاق الأسر في اليابان يتراجع بأكبر وتيرة منذ بداية 2016

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجع إنفاق الأسر في اليابان بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2016 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة جديدة على آثار زيادة ضريبة المبيعات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات اليابان، اليوم الجمعة، أن مؤشر إنفاق الأسر في ثالث أكبر عالمياً تراجع بنسبة 5.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة 9.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أنه من المتوقع انخفاض إنفاق الأسر بنحو 3.1 بالمائة في الشهر المقارن.

وتعتبر قراءة أكتوبر/تشرين الأول هي أكبر وتيرة هبوط منذ مارس/آذار 2016 عندما تراجع الإنفاق بنحو 5.3 بالمائة، كما أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها إنفاق الأسر في 11 شهر.

وكان شهر سبتمبر/أيلول الماضي سجل أسرع وتيرة ارتفاع للإنفاق في عقد من الزمن وسط تزاحم المستهلكين على شراء السلع قبل دخول زيادة ضريبة المبيعات من 8 إلى 10 بالمائة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب البيانات، فإن إنفاق الأسر على الأثاث تراجع بنحو 16.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول كما هبط الإنفاق على المنازل بنحو 12.7 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن إنفاق الأسر تراجع بنحو 11.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول وهي أسرع وتيرة هبوط منذ أبريل/نيسان 2014 عندما رفعت طوكيو ضريبة المبيعات من 5 بالمائة إلى 8 بالمائة.

كما أن مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول تضررت كذلك من الزيادة في ضريبة المبيعات لتسجل أكبر وتيرة هبوط منذ مارس/آذار 2015.

وكان اقتصاد اليابان نما بأضعف وتيرة في عام خلال الربع الثالث عندما ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضاف لضعلف الطلب العالمي والذي أضر الصادرات.

وبحلول الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.60 ين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019