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أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ فبراير

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مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 9 أشهر خلال الشهر الماضي، مع تحسن القدرة على تحمل الرهون العقارية إضافة لضعف المعروض.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر هاليفكس، اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 1 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل تراجع 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سوف ترتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر المنصرم.

وتعتبر تلك الزيادة في أسعار المنازل بالمملكة المتحدة هي الأكبر منذ شهر فبراير/شباط الماضي عندما صعدت الأسعار بنحو 1.5 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي أكبر وتيرة صعود منذ أبريل/نيسان الماضي، ومقابل زيادة 0.9 بالمائة في الشهر السابق له.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 234.625 ألف جنيه إسترليني خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 232.201 ألف إسترليني المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت في المتوسط بنحو 3904 جنيه إسترليني منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة إلا أنه من الواضح أن البائعين والمشترين يستجيبون لعوامل مثل تحسن القدرة على تحمل الرهن العقاري ومحدودية المعروض من الوحدات السكنية المتاحة.

وبحلول الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.3135 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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