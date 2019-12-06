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الدولار يستقر عالمياً مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي

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الدولار يستقر عالمياً مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي الدولار يستقر عالمياً مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب الإفصاح عن بيانات التوظيف في الولايات المتحدة.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن نوفمبر/تشرين الثاني في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بإضافة 181 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي.

كما سيتم إعلان بيانات أخرى في الدولة صاحبة أكبر في العالم كمعدل البطالة ومتوسط أجر العامل الأمريكي إضافة إلى ثقة المستهلكين.

وعلى الصعيد الأسبوعي، تتجه الورقة الخضراء إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول على خلفية التوترات المتعلقة بالتجارة إضافة إلى إشارات الضعف في الاقتصاد الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد 2020 من أجل توقيع الصفقة التجارية مع الصين قبل أن يؤكد في وقت آخر أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وبحلول الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1097 دولار.

فيما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلة 108.60 ين.

بينما صعدت الورقة الخضراء أمام العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3124 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد زيادة هامشية بنحو 0.07 بالمائة، لترتفع العملة الأمريكية إلى 0.9878 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.436.

مباشر (اقتصاد)

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