استقرار سعر خام برنت وسط ترقب القرار الرسمي لأوبك

مباشر: استقر سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب القرار النهائي لمنظمة أوبك والحلفاء بشأن اتفاقية مستويات إنتاج الخام.

واتفق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة على النفط على تعميق مستويات خفض إنتاج النفط في اجتماع أمس، لكنهم فشلوا في التعهد بخطوات أخرى لما بعد مارس/آذار.

وتنتهي صلاحية اتفاقية كبح الإمدادات الحالية التي تقضي بتقليص 1.2 مليون برميل يومياً من أوبك والحلفاء بنهاية الربع الأول من عام 2020.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن أوبك تعتزم اليوم مناقشة زيادة اتفاقية مستويات الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من الأرقام الحالية وذلك مع الدول الحلفاء من غير الأعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا.

ولايزال المستثمرون يترقبون إعلاناً رسمياً من قبل مجموعة أوبك وحلفاؤها بشأن مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وكان إنتاج النفط استقر عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات نشاط التنقيب الأمريكي عن الخام في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 63.37 دولار للبرميل.

في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 58.34 دولار للبرميل.