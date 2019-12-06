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الصين ستتنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية

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الصين ستتنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية الصين ستتنازل عن التعريفات على بعض الواردات الأمريكية

مباشر: قالت الصين إنها سوف تتنازل عن التعريفات المفروضة على بعض الشحنات المستورد من الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة المالية الصينية في بيان مستشهدة بقرار صادر عن مجلس الوزراء في البلاد، اليوم الجمعة، أن الإعفاءات التي سيتم تنفيذها تعتمد على طلبات فردية من شركات فول الصويا ولحم الخنزير في الولايات المتحدة، نقلاً عن وكالة رويترز.

لكن لم يحدد البيان تفاصيل حول الكميات المستوردة التي سيتم تطبيق الإعفاءات الجمركية عليها.

وفي يوليو/تموز عام 2018، قامت الصين بفرض تعريفات بقيمة 25 بالمائة على واردات فول الصويا ولحم الخنزير من الولاات المتحدة كنوع من الإجراءات الانتقامية.

ويأتي قرار الإعفاء وسط المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والصين من أجل التوصل على قرار بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق الجزئي لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم والممتدة لنحو 17 شهراً.

مباشر (اقتصاد)

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