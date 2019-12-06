الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع بعكس توقعات المحللين

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع هبوط ملحوظ في إنتاج السلع الرأسمالية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 1.7 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل هبوط 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في رابع أكبر اقتصاد عالمياً سوف ينمو بنحو 0.1 بالمائة في الشهر المقارن.

وبحسب البيانات، فإن الإنتاج الصناعي باستثناء الطاقة والبناء تراجع بنسبة 1.7 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخارج الصناعة، ارتفع إنتاج الطاقة بنحو 2.3 بالمائة بينما تراجع إنتاج البناء بنسبة 2.8 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الوسيطة زاد 1 بالمائة كما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3 بالمائة.

في حين أن إنتاج السلع الرأسمالية تراجع بنحو 4.4 بالمائة، وفقاً للبيانات.

أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 5.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي وبعد انخفاض 4.5 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1108 دولار.