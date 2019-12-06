الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تطورات على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

ويتركز اهتمام المستثمرين على مراقبة التطورات بين الولايات المتحدة والصين، بعد أسبوع مليء بالتعليقات التجارية البعض منها مطمئن والبعض يثير المخاوف.

وفي سياق آخر، يسطير انتظار المستثمرون إعلان تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من اليوم كما سيتم الإفصاح عن أسعار المنازل في المملكة المتحدة والميزان التجاري في فرنسا.

وأظهرت بيانات اليوم أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بشكل حاد على عكس توقعات المحللين، في إشارة جديدة على مزيد من الضعف داخل أكبر اقتصاد أوروبي.

يجدر الإشارة إلى أن فرنسا شهدت حالات إضراب في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجاً على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح نظام التقاعد.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 403.6 نقطة.

في حين سجل مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى 7159.9 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً نسبته 0.3 بالمائة ليرتفع إلى 13093.3 نقطة.

أما مؤشر "كاك" الفرنسي فصعد بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 5820.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1108 دولار.