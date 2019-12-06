نيكي الياباني يرتفع بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل مؤشر نيكي ثاني مكاسبه الأسبوعية.

وحققت الأسهم اليابانية مكاسب بعدما أقرت الحكومة في البلاد حزمة تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي بقيمة 13.2 تريليون ين (121.5 مليار دولار) بالأمس.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الحزمة التحفيزية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد عالمياً بنحو 1.4 بالمائة حتى العام المالي 2021.

وتركز الأسواق كذلك على تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أن الرئيس الأمريكي أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يعادل 54 نقطة تقريباً ليغلق عند مستوى 23354.4 نقطة.

وسجل نيكي مكاسب أسبوعية بنحو 0.26 بالمائة، ليكون الصعود الأسبوعي الثاني على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1713.36 نقطة.

وبحلول الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 108.68 ين.