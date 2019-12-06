أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة) -
من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا" -
مساء dmc - د.خالد منتصر: من يدعون التدين لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم -
مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك -
عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الاتصالات بشأن الانترنت -
بتوقيت مصر : عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب يتحدث عن المشاريع الناشئة في مصر -
الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
تعليق عمرو أديب عن أنباء ظهور مرض انفلونزا الخنازير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نيكي الياباني يرتفع بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية

Google+ Print
نيكي الياباني يرتفع بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية نيكي الياباني يرتفع بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل مؤشر نيكي ثاني مكاسبه الأسبوعية.

وحققت الأسهم اليابانية مكاسب بعدما أقرت الحكومة في البلاد حزمة تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي بقيمة 13.2 تريليون ين (121.5 مليار دولار) بالأمس.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الحزمة التحفيزية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر عالمياً بنحو 1.4 بالمائة حتى العام المالي 2021.

وتركز الأسواق كذلك على تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أن الرئيس الأمريكي أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يعادل 54 نقطة تقريباً ليغلق عند مستوى 23354.4 نقطة.

وسجل نيكي مكاسب أسبوعية بنحو 0.26 بالمائة، ليكون الصعود الأسبوعي الثاني على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1713.36 نقطة.

وبحلول الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 108.68 ين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري