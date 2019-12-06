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ممثلو قادة مجموعة العشرين يناقشون 3محاور في اجتماع تحضيري بالرياض

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ممثلو قادة مجموعة العشرين يناقشون 3محاور في اجتماع تحضيري بالرياض ممثلو قادة مجموعة العشرين يناقشون 3محاور في اجتماع تحضيري بالرياض

الرياض – مباشر: عقد ممثلو قادة دول مجموعة العشرين (الشربا) اجتماعهم الأول منذ تسلم المملكة العربية رئاسة المجموعة في العاصمة الرياض، لبدء مناقشة الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وترأس الاجتماع وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين الدكتور فهد المبارك ممثل المملكة في اجتماعات " الشربا"، وحضور ممثلي الدول المدعوة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المبارك خلال الاجتماع:" تقتضي مسؤولية مجموعة العشرين تجاه العالم التركيز على معالجة القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي للتحديات العالمية معًا، وجعل العالم مكانًا أفضل للجميع".

وركز الاجتماع الأول للشربا على محاور برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020:

تمكين الإنسان: من خلال تهيئــة الظــروف التــي تمكّن الجميـع مـن العيـش والعمـل والازدهـار، خاصةً النساء والشباب، وتغطي مناقشات الاجتماع السياسات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الفرص للجميع، وأهداف التنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، والشمول المالي، والتوظيف، وتمكين المرأة، والصحة، والتعليم، والسياحة.

الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة، وتغطي مناقشات الاجتماع في هذا الجانب موضوعات البيئة، والمناخ، والمياه، والغذاء، والطاقة.

تشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

ويؤدي ممثلو قادة دول مجموعة العشرين دورًا محوريًا في التحضير لقمة القادة من خلال عقد اجتماعات طوال سنة الرئاسة لمواصلة تطوير السياسات، وستستضيف المملكة سلسلة من اجتماعات (الشربا) خلال السنة تحضيرًا لانعقاد قمّة القادة يومي 21 -22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في العاصمة الرياض.

واستكمالًا لإنجازات مجموعة العشرين وتأكيدًا لروح التعاون بين القادة، تلتزم المملكة بالعمل من أجل التوصّل إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة، وستعمل المملكة على تسهيل عملية الحوار لضمان شمولية بحث السياسات.

 

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مباشر (اقتصاد)

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