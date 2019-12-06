الذهب يتراجع عالمياً لكنه يتجه لحصد مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لحصد مكاسب أسبوعية وسط انتظار تحديد مصير الصفقة التجارية.

وتتحرك أسواق المعدن النفيس مع التعليقات التجارية في الاتجاهين صعواً وهبوطاً، مع حقيقة أن عدم اليقين التجاري يؤثر بشكل إيجابي في أسعار الذهب.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق من اليوم يأتي في مقدمتها تقرير الوظائف والذي قد يوفر إشارة أخرى حول وضع الاقتصاد الأمريكي بالإضافة لإعلان معدل البطالة في الولايات المتحدة.

ويتجه الذهب إلى حصد مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، حيث أن المعدن ارتفع بنحو 0.8 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى الآن.

وبحلول الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو 5.70 دولار ليسجل 1477.40 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.2 بالمائة أو 2.8 دولار مسجلاً 1473.20 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.390.