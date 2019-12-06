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الاردن :350 شركة ومؤسسة تضررت من أعمال "تقاطع الحرية"

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الاردن :350 شركة ومؤسسة تضررت من أعمال "تقاطع الحرية" الاردن :350 شركة ومؤسسة تضررت من أعمال "تقاطع الحرية"

جى بي سي نيوز :- قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق الخميس، إن الأعمال المصاحبة لمشروع تقاطع الحرية ألحقت الضرر بنحو 350 شركة ومؤسسة موزعة على أكثر من 30 مجمعاً تجاريا،مقدرا نسبة الضرر بين 30 إلى 100%.

مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أكد في بيان صحفي أن تجار شارع القدس المتضررين من أعمال مشروع تقاطع الحرية في عمّان بـ"قمة أولويات" الغرفة وستكون قضيتهم محط الاهتمام والمتابعة مع وزارة الأشغال العامة وأمانة عمّان الكبرى للوصول إلى حلول للتحويلات والإغلاقات المرورية في المنطقة، والسعي للتعويض المادي عن الأضرار.

‎‪ أكثر من 50 محلا أغلقت أبوابها بالكامل وهناك أخرى مهددة بالتوقف عن العمل جراء الانخفاض الكبير بالمبيعات وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع،وفق الحاج توفيق.

‎‪ وأشار الحاج توفيق إلى أن مجلس الغرفة لاحظ خلال جولة قام بها في موقع المشروع وجود آليات متوقفة عن العمل.

"لا يعقل أن يدفع التجار ومالكو المجمعات التجارية في عمّان ثمن مشاريع تخدم مصالح الجميع" وفق رئيس غرفة تجارة عمّان.

‎‪ وبحسب الحاج توفيق تم تشكيل لجنة من التجار المتضررين في المنطقة تمهيداً لعقد أول اجتماع لها بداية الأسبوع المقبل في مقر الغرفة لدراسة مطالب المتضررّين وفي مقدمتها حصولهم على التعويض العادل إلى جانب إجراء حلول مرورية في المنطقة لتخفيف الضرر والإسراع بإنارة الشوارع.

" التعويض المادي للتجار قد أصبح حقاً مشروعاً وأن على تعويضهم، وإنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من المشاريع المستقبلية" بحسب الحاج توفيق.

جي بي سي نيوز

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