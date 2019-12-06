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أنغام تبدأ حفلها على مسرح أبو بكر سالم بأغنية "سيدي وصالك"

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الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض