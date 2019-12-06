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الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة مساعدات للاجئين في الأردن

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الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة مساعدات للاجئين في الأردن الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة مساعدات للاجئين في الأردن

جى بي سي نيوز  :- صادق الاتحاد الأوروبي، الخميس، على حزمة مساعدات بنحو 300 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن ولبنان.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن قبول حزمة مساعدات جديدة في إطار الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، الذي أنشئ لدعم الدول المجاورة لسوريا.

وبموجب الحزمة الجديدة، سيقدم الصندوق الائتماني، 45 مليون يورو لدعم النمو الاقتصادي والتطور الإقليمي في لبنان.

وسيخصص الاتحاد 48 مليون يورو لتطوير خدمات البنية التحتية، مثل المياه والصرف الصحي، للاجئين السوريين في لبنان وسكان المنطقة، و70 مليون يورو لزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية ، وفق الاناضول . 

علاوة على ذلك سيجري تخصيص 59 مليون يورو لتعزيز الاكتفاء الذاتي للاجئين السوريين في الأردن، ولجعل نظام الضمان الاجتماعي في البلاد أكثر شمولية.

كما سيقدم الصندوق الائتماني، 39 مليون يورو لبناء أنظمة النفايات لمخيمات اللاجئين بالأردن، وتحسين الظروف الصحية والبيئية لهم.

بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي قدره 36 مليون يورو للفلسطينيين الذين لجأوا إلى سوريا قبل الحرب الأهلية ثم اضطروا إلى الهجرة إلى الأردن ولبنان.

جي بي سي نيوز

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