مناقشات أوبك تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت الأنباء والتقارير بشأن قرار أوبك حول الإنتاج النفطي اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وبدأت منظمة الدول المصدرة النفط اجتماعها اليوم على أن تلتقي مع الأعضاء من خارجها غدٍ الجمعة.

وصرح وزير الطاقة الروسي بأن اللجنة الوزارية التي تضم كبار المنتجين من أوبك والحلفاء أوصت بخفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري.

لكنه أشار إلى أن التخفيضات الأعمق لإنتاج النفط لن تتم إلا إذا امتثلت الأعضاء باتفاقية خفض الإنتاج الحالية.

وسبقت تصريحات وزير النفط الروسي، تقارير تشير إلى أن أوبك وحلفاءها يبحثون خفض إضافي لإنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.

ومع هذه التصريحات وانتظار القرار الرسمي لأوبك، لم تشهد أسعار النفط أي تغيير عند التسوية.

بينما ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة اليوم مع الإشارات المختلطة بشأن التجارة وخسائر الدولار.

مؤشرات وبيانات

ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات اليوم مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية وسط تأكيدات أن الصين والولايات المتحدة على يواصلان المحادثات.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في 7 أشهر، كما انخفض عجز الميزان التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في 16 شهراً.

كما أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع ترقب التطورات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اليوم عن نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2 بالمائة وفقاً للتوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

في حين انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر وتيرة في 2019 خلال أكتوبر/تشرين الأول.

فيما تراجعت طلبات المصانع في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما صعدت الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم مع انتظار التطورات التجارية.

وفي سياق منفصل، أبقى البنك المركزي في الهند معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.15 بالمائة بعكس توقعات المحللين.

فيما خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي لأدنى مستوى في 7 سنوات.

وعلى صعيد آخر، قفزت أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي مع زيادة تكاليف اللحوم.

أحداث وتصريحات عالمية

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالمضي قدماً في إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن انتهك الدستور بشدة.

وهاجم الرئيس الأمريكي بيلوسي مشيراً إلى أنها أصيبت بنوبة عصبية، متحدياً بأنه سوف ينتصر في هذا الصراع مع الديمقراطيين.

ومن جهة أخرى، توقع وزير الخزانة الأمريكي أن يشهد اقتصاد الولايات المتحدة انتعاشاً خلال الفصول المقبلة، مشيراً إلى أن التخفيضات الضريبية أتت ثمارها.

فيما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لتشديد مكافحة غسل الأموال بعد الفضائح التي شهدتها البنوك الأوروبية في الآونة الأخيرة.