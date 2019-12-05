محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام مع التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة التطورات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وكان قطاع السلع الاستهلاكية الأفضل الأداءً في "وول ستريت" كما كان سهم "نايكي" من أكبر الرابحين حيث ارتفع بنحو 1.8 بالمائة مع توقعات إيجابية بشأنه.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 7 أشهر خلال الأسبوع الماضي.

كما انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 7 بالمائة ليسجل أدنى مستوى في 16 شهراً.

وفي التطورات التجارية، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن واشنطن وبكين على تواصل لإتمام الصفقة التجارية الأولية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 27677.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3116.1 نقطة، بينما استقر "ناسداك" عند 8570.7 نقطة.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.399.