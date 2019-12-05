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جولدمان ساكس يتوقع تعافي الطلب على النفط في 2020

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جولدمان ساكس يتوقع تعافي الطلب على النفط في 2020 جولدمان ساكس يتوقع تعافي الطلب على النفط في 2020

مباشر: خفض بنك جولدمان ساكس تقديراته لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري، لكنه يتوقع تعافيه في 2020.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن خفض توقعاته بشأن نمو الطلب على الخام في 2019 إلى مليون برميل يومياً مقارنة مع 1.4 مليون برميل يومياً في التقديرات السابقة.

وأرجع البنك ذلك إلى ضعف النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية.

فيما يتوقع البنك أن توفر القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية اتجاهًا سريعًا لدعم الطلب على نواتج التقطير في عام 2020 مع بقاء المخزونات أقل من متوسط ​​5 سنوات.

وتحظر القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني السفن من استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على أكثر من 0.5 بالمائة من الكبريت، مقارنة بنسبة 3.5 بالمائة في الوقت الحالي، ما لم تكن مزودة بـ "أجهزة تنقية" لتنظيف العوادم.

ويتوقع البنك الأمريكي أيضًا أن يبلغ الفارق بين سعري خام "برنت" "نايمكس" نحو 4.50 دولارًا للبرميل في عام 2020.

وتابع البنك: "مع انخفاض التوقعات لنمو الإنتاج الأمريكي والبنية التحتية المتزايدة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، نتوقع انخفاضًا في النفط في عام 2020".

مباشر (اقتصاد)

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