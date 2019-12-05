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ترامب يتحدى تحقيقات مجلس النواب لمساءلته: "سأنتصر"

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من: أحمد شوقي

مباشر: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد رئيسة مجلس النواب بعد مطالبتها بالمضي قدماً في إجراءات مساءلته، مؤكداً أنه سينتصر في هذا الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت نانسي بيولسي من اللجنة القضائية لمجلس النواب المضي قدماً في تحقيقات مساءلة ترامب، مشيرةً إلى أن ترامب انتهك الدستور بشدة بعد أن استخدم سلطته لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدات عبر "تويتر" اليوم الخميس: "الديمقراطييون ليس لديهم قضية للمساءلة ويقومون بإهانة بلدنا، لكن لا شيء يهم، إذا كنتم تريدون مساءلتي فافعلوا ذلك بسرعة فسوف يكون لدينا محاولة عادلة في مجلس الشيوخ".

ويجري الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقات بشأن ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطته لتحقيق مصالح شخصية في مكالمة مع مع رئيس أوكرانيا طالبه بإجراء تحقيقات بشأن جون بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية ونجله.

وذكر ترامب : "الديمقراطيين سيجعلون استخدام إجراءات المساءلة النادرة تتم بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء في المستقبل، ولكن الشيء الجيد هو أن الجمهوريين لم يكونوا أكثر اتحادًا أبدًا من الآن، سننتصر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نانسي بيلوسي أصيبت بنوبة عصبية فقط، وتكره أنه سيكون لدينا قريبًا 182 قاضيًا جديدًا، وأكثر من ذلك بكثير، كالإنجازات التي تحققت في سوق الأسهم، والوظائف".

وتابع ترامب: "تقول بيلوسي إنها تصلي من أجل الرئيس، أنا لا أصدقها ماذا فعلتِ من أجل مساعدة المشردين في منطقتك؟".

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مباشر (اقتصاد)

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