أخبار عاجلة

عمرو أديب يوجه رسالة لوزير الاتصالات بشأن الانترنت -
بتوقيت مصر : عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز أب يتحدث عن المشاريع الناشئة في مصر -
الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض -
تعليق عمرو أديب عن أنباء ظهور مرض انفلونزا الخنازير -
أيمن المزين: تنبأت من بداية الموسم أن يكون للاتحاد السكندري شأن هذا الموسم -
من مصر | لقاء خاص مع “مولانا” الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق (كاملة) -
من مصر | هاشتاج #اسأل_علي_جمعة لاستقبال أسئلة المشاهدين لفضيلة الإمام​​ -
من مصر | النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر مع فضيلة الدكتور علي جمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يستقر عند التسوية مع ترقب قرار أوبك

Google+ Print
محدث.. النفط يستقر عند التسوية مع ترقب قرار أوبك محدث.. النفط يستقر عند التسوية مع ترقب قرار أوبك

مباشر: استقرت  النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة وسط ترقب القرار الرسمي لمنظمة أوبك.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم أن اللجنة الوزارية لأوبك والحلفاء أوصوا بتعميق اتفاقية خفض إمدادات الخام لتصبح 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً حالياً.

كما أكد وزير الطاقة الروسي أن اللجنة الوزارية لأوبك وحلفائها أوصت بتعميق خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2020.

وارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع هذه التقارير والتصريحات بشأن توقعات خفض الإنتاج، إلا أنها تخلت عن مكاسبها بعد أن قال وزير الطاقة الروسي أيضا أن التخفيضات الأعمق لن تنفذ إلا إذا امتثل كل عضو باتفاقية خفض الإنتاج الحالية.

ويركز المستثمرون اليوم على محادثات الـ14 دولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا على أن يصدر قرارهم النهائي في وقت لاحق من اليوم.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، كما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى قياسي مرتفع.

وعند التسوية، استقر سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني مسجلاً 58.43 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 63.38 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين