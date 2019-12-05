محدث.. النفط يستقر عند التسوية مع ترقب قرار أوبك

مباشر: استقرت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة وسط ترقب القرار الرسمي لمنظمة أوبك.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم أن اللجنة الوزارية لأوبك والحلفاء أوصوا بتعميق اتفاقية خفض إمدادات الخام لتصبح 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً حالياً.

كما أكد وزير الطاقة الروسي أن اللجنة الوزارية لأوبك وحلفائها أوصت بتعميق خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2020.

وارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع هذه التقارير والتصريحات بشأن توقعات خفض الإنتاج، إلا أنها تخلت عن مكاسبها بعد أن قال وزير الطاقة الروسي أيضا أن التخفيضات الأعمق لن تنفذ إلا إذا امتثل كل عضو باتفاقية خفض الإنتاج الحالية.

ويركز المستثمرون اليوم على محادثات الـ14 دولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا على أن يصدر قرارهم النهائي في وقت لاحق من اليوم.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، كما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى قياسي مرتفع.

وعند التسوية، استقر سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني مسجلاً 58.43 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 63.38 دولار للبرميل.