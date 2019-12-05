وزير الخزانة الأمريكي يتوقع انتعاش الاقتصاد في الفصول المقبلة

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن يتوقع تسارعاً ملحوظاً في نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الفصول المقبلة.

وأضاف ستيفن منوشين خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس: "ليس هناك شك في أن الأمريكيين يرون فوائد التخفيضات الضريبية".

وأوضح منوشين أن الاقتصاد الأمريكي الوحيد في العالم الذي أظهر نمواً مستمراً، متوقعاً حدوث انتعاشاً في النمو في بقية العام الجاري والعام المقبل.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنمو القوي في الربع الأول من العام الجاري، جاء نتيجة للمشاكل المتعلقة بطراز "737" في شركة "بوينج"، وكذلك إضراب العمال في "جنرال موتورز" بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي.

ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الثالث و2 بالمائة في الربع الثاني بعد أن نما بنحو 3.1 بالمائة في الربع الأول.