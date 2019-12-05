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طرح أرامكو السعودية يسجل قيمة تاريخية هي الأكبر عالمياً

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الرياض - مباشر: أظهرت حصيلة طرح شركة الزيت العربية "أرامكو" عن تسجيلها قيمة تاريخية هي الأكبر على مستوى العالم.

وأوضحت شركة أرامكو في بيان صادر، اليوم الخميس، أن طرح أرامكو جمع 25.6 مليار دولار، محددة سعر النهائي لسهمها عند 32 ريالاً.

وأفادت بيانات لوكالة "بلومبيرج"، أن طرح أرامكو تجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2014 لشركة على بابا الصينية، والذي بلغ حينها 25 مليار دولار.

ونوهت الوكالة، إلى أن سوفت بنك جاء في الترتيب الثالث بقائمة أكبر الطروحات على مستوى العالم، حيث جمع أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018.

وكانت القائمة لأكبر الطروحات عالمياً على مستوى التاريخ كالتالي:

ونوهت الشركة السعودية، اليوم، إلى أن حصيلة طرح 1.5 بالمائة من أرامكو تعادل 3 مليارات سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية، على شريحتين للمؤسسات والأفراد بواقع ملياري سهم، ومليار سهم على الترتيب، تبلغ نحو 96 مليار ريال، تعادل 25.6 مليار دولار.

وأشارت الشركة، إلى تسجيل عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاَ قدره 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت أرامكو، أنه بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي ما يعادل نسبة تغطية 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدد ممارسة خيار الشراء).

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