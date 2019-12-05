أرامكو السعودية: 465% نسبة تغطية الطرح

الرياض- مباشر: كشفت شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، عن تسجيل عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاَ قدره 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت أرامكو في بيان، اليوم الخميس، أنه بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي ما يعادل نسبة تغطية 465% من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدد ممارسة خيار الشراء).

وكشفت أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال تعادل 25.6 مليار دولار أمريكي.

وأعلنت أرامكو عن تحديد السعر النهائي للطرح عند 32 ريالا للسهم.

وتبلغ حصيلة طرح 1.5 بالمائة تعادل 3 مليارات سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية، على شريحتين للمؤسسات والأفراد بواقع ملياري سهم، ومليار سهم على الترتيب، نحو 96 مليار ريال تعادل 25.6 مليار دولار.

وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي للأسهم، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووفقاً لحسابات " مباشر " تُقدر نسبة التخصيص لشريحة الأفراد في اكتتاب أرامكو 67.6 بالمائة.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم .

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