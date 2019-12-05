محدث.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع خسائر الدولار

مباشر: صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي وترقب التطورات التجارية.

وارتفع المعدن مع تعليقات متضاربة حول التطورات التجارية، ما بين احتمالات تأجيل الصفقة التجارية لما بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 و تقارير تؤكد أن الولايات المتحدة والصين يقتربان من الصفقة يليها تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن المحادثات مع بكين جيدة للغاية.

وتلقى الذهب كذلك الدعم من استمرار الخسائر في قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 7 أشهر، كما انخفض عجز الميزان التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في 16 شهراً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1483.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1476.93 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 97.399.