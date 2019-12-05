أرامكو السعودية تعلن السعر النهائي للطرح

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية، رسمياً اليوم الخميس السعر النهائي لطرح 1.5% من أسهمها.

وكشفت الشركة في بيان، أن السعر النهائي للطرح هو 32 ريال للسهم.

وتبلغ حصيلة طرح 1.5 بالمائة تعادل 3 مليارات سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية، على شريحتين للمؤسسات والأفراد بواقع ملياري سهم، ومليار سهم على الترتيب، نحو 96 مليار ريال تعادل 25.6 مليار دولار.

وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي للأسهم، ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.