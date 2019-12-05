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مسح: الشركات البريطانية تضع احتمالية 46% لإتمام البريكست بصفقة

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مسح: الشركات البريطانية تضع احتمالية 46% لإتمام البريكست بصفقة مسح: الشركات البريطانية تضع احتمالية 46% لإتمام البريكست بصفقة

مباشر: كشف مسح حديث أن الشركات البريطانية تضع احتمالية 46 بالمائة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق.

وكانت بريطانيا نجحت في الحصول على تمديد لموعد إتمام البريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، مع انتظار إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري ستكون حاسمة في مصير الخروج.

وأظهر مسح لبنك إنجلترا صادر اليوم الخميس، أن حوالي 3 آلاف شركة بريطانية شملهم المسح تضع احتمالية 16 بالمائة لإتمام البريكست بدون صفقة في 2020، وفرصة 12 بالمائة لعدم الخروج مطلقاً.

فيما ترى واحدة من كل خمس شركات تقريبًا حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2021.

وأشار المسح إلى أن الشكوك المتعلقة بالمغادرة ظلت مرتفعة، حيث تتوقع 57 بالمائة من الشركات حل مشكلة عدم اليقين في العام المقبل، بينما قال 34 بالمائة إنها لن تتراجع حتى عام 2021 على الأقل

مباشر (اقتصاد)

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