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الامن يوضح حيثيات اختفاء الطفل معتصم

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الامن يوضح حيثيات اختفاء الطفل معتصم الامن يوضح حيثيات اختفاء الطفل معتصم

جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد امس لمديرية شرطة جنوب عمان من ذوي احد الاطفال من مواليد ٢٠١١ م بخروجه من المنزل للمدرسة وعدم عودته للمنزل ، حيث شكل على الفور فريق تحقيقي لمتابعة البلاغ والبحث عن الطفل "معتصم أبو هاني" الذي عثر على حقيبته المدرسية بالقرب من مدرسته بعد مباشرة اعمال البحث عنه .
واضاف الناطق الاعلامي انه مع استمرار عمليات البحث وردت معلومات حول العثور على الطفل في منطقة شنلر في محافظة الزرقاء بالقرب من منزل جده وتم التحرك للمكان واصطحاب الطفل لادارة حماية الاسرة .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبالاستماع لاقوال الطفل افاد انه خرج من المنزل باتجاه المدرسة الا انه ترك حقيبته بالقرب من المدرسة وقام بمحاولة الذهاب لمنزل جده في منطقة مخيم شنلر ، وتمكن في المساء من الوصول للمنطقة بعد ان قام باستقلال حافلة عمومية اوصلته لمنطقة رغدان ومن ثم استمر بالبحث لحين الوصول لمخيم شنلر ، وانه لم يتعرض لاي حادث او اعتداء من اي نوع كان.

واكد الناطق الاعلامي انه جرى عرض الطفل على الطبيب الشرعي واحتصل على تقرير طبي يؤكد خلو جسده من اثار لشدة او عنف او اصابات حديثة ، وسيتم متابعة الطفل اجتماعياً واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى له .

جي بي سي نيوز

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