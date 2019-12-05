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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد روس لسرقة 100 مليون دولار

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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد روس لسرقة 100 مليون دولار واشنطن تفرض عقوبات على أفراد روس لسرقة 100 مليون دولار

مباشر: فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد مجموعة قراصنة روسية تُعرف باسم "إيفل كروب" والتي سرقت 100 مليون دولار على الأقل من البنوك.

وأضافت وزارتي الخزانة والعدل الأمريكتين في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنها فرضت عقوبات على 17 فردًا من "إيفل كروب" المقيمين في موسكو من بينهم رئيس الشركة "ماكسيم يوكوبيتس".

وتابع البيان: "أن القراصنة استخدموا نوعًا من البرامج الضارة المعروفة باسم "دريدكس" لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتفريغ حسابات موظفي البنوك وعملائها، وإعادة توجيه الأموال إلى الحسابات الخارجية التي تحتفظ بها شركة "إيفل كروب".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن "إيفل كروب" سرقت أكثر من  100 مليون دولار في أكثر من 40 دولة مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات القرصنة على الإطلاق.

كما أعلنت وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار  في مقابل معلومات تساعد في القبض على زعيم "إيفل كروب".

مباشر (اقتصاد)

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