محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام بعد بيانات اقتصادية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب التطورات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

ويراقب المستثمرون عن كثب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط إشارات مختلطة بشأن مدى التقدم الذي يتم إحرازه، خاصةً بعد مجموعة من التصريحات المتضاربة.

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد انتخابات الرئاسة في 2020 لتوقيع الصفقة التجارية قبل أن يؤكد بالأمس أن المحادثات تسير بشكل جيد بالإضافة إلى تقارير تشير لاقتراب التوقيع.

وعلى الجانب الاقتصادي، تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فيما كانت تشير التوقعات إلى نمو محدود

كما كشفت بيانات أخرى عن نمو اقتصاد منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما تراجعت مبيعات التجزئة هناك بأكبر وتيرة في 2019.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 402.6 نقطة في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.7 بالمائة ليهبط إلى 7137.8 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 13054.8 نقطة، فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مسجلاً 5801.5 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1101 دولار.