وزير الطاقة الروسي: ندعو لخفض إضافي لإنتاج النفط

مباشر: قال وزير الطاقة الروسي إن اللجنة الوزارية لأوبك وحلفائها أوصت بتعميق خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2020.

وأضاف "ألكسندر نوفاك" في تصريحات للصحفيين في فيينا، اليوم الخميس، أن تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها ستصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار الماضي وأن جميع الدول يجب أن تمتثل بالتزاماتها كاملاً، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع كبار المنتجين النفط في أوبك وحلفائها غداً الجمعة لإصدار القرار النهائي بشأن اتفاقية خفض الإنتاج.

وكان تقرير صحفي كشف أن أوبك والحلفاء يدرسون خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً.