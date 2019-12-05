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عبير فؤاد تكشف توقعات الأبراج لمواليد القوس والدلو

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الهضبة عمرو دياب والفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب ونخبة من الفنانين على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على خشبة المسرح خلال حفلة في (ميدل بيست) بالرياض

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