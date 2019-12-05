مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تهبط بأقل التوقعات

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من مما توقعه المحللون خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 19 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني لتصل إلى 3591 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 22 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 591 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام المنقضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.6 بالمائة إلى 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.